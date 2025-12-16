خطيرة على القلب والكبد.. حسام موافي يحذر من المكملات الغذائية

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تناول المكملات الغذائية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "أون": "أرفض تمامًا استخدامها لأنها تحمل مخاطر صحية كبيرة قد تصل إلى مضاعفات خطيرة على القلب والكبد، خاصة بين الشباب والرياضيين".

وأوضح موافي أن الجسم السليم لا يحتاج إلى أي مكملات طالما يحصل على احتياجاته من الغذاء المتوازن.

وأضاف أن الترويج الواسع لهذه المنتجات خلق وهمًا لدى الكثيرين بأنها آمنة وضرورية، بينما الواقع الطبي يؤكد العكس في حالات كثيرة.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن بعض المكملات قد تحتوي على مواد منشطة أو مركبات غير معلنة.

وأكد أنها تؤثر سلبًا على كهرباء القلب وقد ترفع احتمالات التعرض لمشكلات صحية مفاجئة، خصوصًا عند القيام بمجهود بدني عنيف، محذرًا من استخدامها دون إشراف طبي متخصص.

ولفت الدكتور حسام موافي إلى أن العديد من الرياضيين يلجأون إلى هذه المنتجات بدافع تحسين الأداء أو بناء العضلات بسرعة.

وتابع قائلاً إن هذا المسار قد يعرضهم لمخاطر غير محسوبة، داعيًا إلى الاعتماد على الحلول الطبيعية، والاعتماد على التغذية السليمة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، والالتزام بنظام تدريب منظم.