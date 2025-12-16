كشفت دراسة حديثة أن تناول حصتين من الفول السوداني يوميا يعزز صحة الدماغ ويحسن تدفق الدم إلى المخ، خاصة في المناطق المرتبطة بالذاكرة والتفكير.

وأجريت الدراسة في جامعة ماستريخت بهولندا، وركزت على الفول السوداني المحمص بقشره، لاحتوائه على ألياف وبروتين ومركبات مضادة للأكسدة.

وشملت الدراسة 31 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاما، جميعهم بصحة جيدة ووزن مستقر، مع مؤشر كتلة جسم طبيعي، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

واستثني المشاركون المصابون بحساسية الفول السوداني أو أمراض القلب أو السكري أو أي حالات صحية قد تؤثر على النتائج.

قسم الباحثون المشاركين إلى مرحلتين: مرحلة تحكم استمرت 16 أسبوعا لم يتناولوا خلالها أي نوع من المكسرات، ومرحلة اختبار مماثلة استهلكوا خلالها 60 جراما يوميا من الفول السوداني غير المملح والمحمص بالقشر، مع فترة راحة بين المرحلتين امتدت 8 أسابيع.

نتائج الدراسة

أظهرت فحوصات الدم وتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي زيادة في تدفق الدم بالمادة الرمادية للدماغ بنسبة 4.5%.

وسجلت بعض الفصوص الدماغية المتخصصة في الذاكرة واتخاذ القرار تحسناً أكبر، حيث ارتفع تدفق الدم في الفص الجبهي بنسبة 6.6% والفص الصدغي بنسبة 4.9%.

كما لاحظ الباحثون تحسنا طفيفا في الذاكرة اللفظية، حيث تمكن المشاركون من التعرف على كلمة إضافية واحدة مقارنة بمرحلة عدم تناول الفول السوداني.

وأشار فريق البحث إلى أن النتائج لا تعد علاجا للتدهور المعرفي أو مرض الزهايمر، لكنها تظهر أن استهلاك الفول السوداني بانتظام يدعم وظائف الدماغ على المدى الطويل ويعزز صحة الأوعية الدموية الدماغية.

