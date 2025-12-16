أبو تريكة يدافع عن محمد صلاح بعد تصريحات جيمي كاراجر

علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على الانتقادات التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على لقب مع المنتخب الوطني.

وقال أبو تريكة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس": "الناس بتتكلم أن محمد صلاح محققش لقب مع منتخب مصر حتى الآن ولكن هذا لا يقلل منه".

وأضاف: "محمد صلاح قاد المنتخب الوطني للتأهل إلى كأس العالم في مناسبتين، بعد غياب لمدة 30 عاما، صلاح هو أفضل لاعب عربي في التاريخ حتى الآن".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في البريميرليج، خلال ال 10 سنوات الماضية، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ المسابقة".

وكان جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، وجه انتقادات قوية لمحمد صلاح خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من حصد أي لقب رفقة الفراعنة حتى الآن.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من يناير 2026.

