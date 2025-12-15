شهدت أسعار الفضة خلال عام 2025 تحركات قوية، مع تسجيلها قممًا تاريخية مدفوعة بتزايد الطلب الصناعي، وتراجع المعروض، إلى جانب موجات التحوط العالمية مع استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الفائدة.

وخلال الشهور الأخيرة، قفزت الفضة عالميًا لتتجاوز مستوى 64 دولارًا للأوقية، في حركة وصفت بالأقوى منذ سنوات، انعكست مباشرة على السوق المصري ورفعت الأسعار المحلية لمستويات غير مسبوقة.

سبائك أم مشغولات فضية

في هذا السياق، يقول كريم حمدان، تاجر فضة وخبير معادن ثمينة، إن الاستثمار في الفضة داخل السوق المصري يجب أن يكون قائمًا على السبائك وليس المشغولات، موضحًا أن المشغولات تتحمل مصنعية مرتفعة تفقد المستثمر جزءًا كبيرًا من قيمته عند إعادة البيع، على عكس السبائك التي بات لها نظام بيع وشراء واضح يشبه الذهب، مع مصنعية أقل وإمكانية استرداد جزء منها عبر ما يعرف بـ"الكاش باك".

ويضيف حمدان أن بعض الشركات تتيح استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة المصنعية عند البيع، وهو ما يعزز جدوى الاستثمار طويل الأجل في السبائك مقارنة بالمشغولات.

أما عن الأوزان، فيؤكد أن الادخار في الفضة لا يرتبط بوزن محدد، إذ يمكن البدء بمبالغ بسيطة وشراء سبائك صغيرة حسب القدرة المالية، لافتًا إلى أن السوق يوفر سبائك تبدأ من 10 جرامات، وتصل إلى أوزان كبيرة قد تبلغ 5 كيلو جرامات، إلى جانب الجنيهات الفضية بوزن 8 جرامات.

وبشأن أفضل عيار للاستثمار، يشدد حمدان على أن عيار 999 السويسري هو الخيار الأمثل للادخار، نظرًا لنقائه وسهولة تداوله. ويكشف أن السعر المحلي للجرام من هذا العيار وصل حاليًا إلى نحو 98 جنيهًا، بالتوازي مع الصعود العالمي، بينما سجل عيار 925 قرابة 90 جنيهًا، وعيار 800 نحو 72.5 جنيهًا للجرام.

توقعات بقفزات جديدة في 2026

وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، يرى خبير المعادن الثمينة أن عام 2026 قد يشهد قفزات أكثر حدة في أسعار الفضة، متوقعًا أن تتخطى الأسعار عالميًا مستوى 100 دولار للأوقية، مع احتمالات حدوث أكثر من موجة صعود مفاجئة تشبه "الانفجارات السعرية" التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن هذه التحركات قد تدفع الفضة إلى مستويات تاريخية جديدة، خاصة مع استمرار الطلب الصناعي القوي، وتراجع الفجوة بين العرض والطلب عالميًا.

وأوضح حمدان أن الفضة لم تعد مجرد معدن مكمل للذهب، بل تحولت إلى أداة استثمارية مستقلة تجمع بين التحوط وفرص الربح، معتبرًا أن السنوات المقبلة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار في المعادن الثمينة لصالح الفضة بشكل واضح.

اقرأ أيضًا:

موجة ارتفاع جديدة.. الذهب يقفز بأكثر من 1%

اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟

"ليس خيارا بل ضرورة".. وزير البترول الأسبق: مصر تعتمد على 4 مصادر لتأمين احتياجاتها من الغاز