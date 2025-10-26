كيف يؤثر التعرض للضوء ليلا على القلب؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فلندرز أن احتمالية الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، قد تزداد بشكل كبير نتيجة التعرض للضوء الساطع أثناء ساعات الليل.

واستخدمت الدراسة أجهزة استشعار توضع على المعصم لأكثر من 89 ألف مشارك في بريطانيا، لمتابعة دامت 9 أعوام، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وأظهرت الدراسة أن التعرض للضوء الساطع ليلا يزيد من عرضة الأشخاص لأمراض القلب، مسجلة زيادة قدرها 56% في احتمال الإصابة بقصور القلب، و47% في احتمال الإصابة بنوبة قلبية.

وتزداد هذه المخاطر بعد ضبط وتحييد عوامل مؤثرة أخرى مثل نمط الغذاء، وممارسة الرياضة وعادات النوم والتكوين الجيني للأفراد.

كما أن التعرض المتكرر للضوء الساطع ليلاً، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الجو مظلماً، يؤدي إلى تعطيل الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض قلبية خطيرة."

