القيادة الجنوبية الأمريكية تستهدف سفينة تقل مهربين للمخدرات بالمحيط الهادئ
كتب : مصراوي
وكالات
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة جديدة على سفينة يزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ.
أوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: "في 29 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الحرب بيت هيجسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية في المياه الدولية".
أضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات".
أشارت إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 2 من مهربي المخدرات الإرهابيين، فيما لم تصب أي قوات أمريكية بأذى، وفقا لروسيا اليوم.