أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة جديدة على سفينة يزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ.

أوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: "في 29 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الحرب بيت هيجسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية في المياه الدولية".

أضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات".

أشارت إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 2 من مهربي المخدرات الإرهابيين، فيما لم تصب أي قوات أمريكية بأذى، وفقا لروسيا اليوم.