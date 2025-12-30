إعلان

القيادة الجنوبية الأمريكية تستهدف سفينة تقل مهربين للمخدرات بالمحيط الهادئ

كتب : مصراوي

02:21 ص 30/12/2025

القيادة الجنوبية الأمريكية

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة جديدة على سفينة يزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ.

أوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: "في 29 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الحرب بيت هيجسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية في المياه الدولية".

أضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات".

أشارت إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 2 من مهربي المخدرات الإرهابيين، فيما لم تصب أي قوات أمريكية بأذى، وفقا لروسيا اليوم.

القيادة الجنوبية الأمريكية استهداف سفينة في المحبط الهادئ المحيط الهادئ المخدرات

