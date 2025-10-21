4 أسباب تؤدي إلى الإصابة بآلام الظهر المزمنة

آلام الظهر المزمنة من أكثر الشكاوى الصحية شيوعا، وترتبط بحالات تنكسية تصيب العمود الفقري مع التقدم في العمر أو نتيجة نمط حياة غير صحي.

فيما يلي أبرز 4 أسباب تؤدي إلى الإصابة بـ آلام الظهر المزمنة، وفقا لموقع "health".

مرض القرص التنكسي

من أبرز أسباب آلام الظهر، حيث تفقد الأقراص الفقرية مرونتها ومحتواها المائي تدريجيا، ما يؤدي إلى احتكاك الفقرات ببعضها.

وغالبا ما يصيب هذا المرض منطقتي أسفل الظهر والرقبة، مسببا صلابة في الحركة وألمًا قد يمتد إلى الذراعين أو الساقين.

الانزلاق الغضروفي

يحدث الانزلاق الغضروفي عندما ينزلق الجزء الداخلي الهلامي للقرص الفقري عبر الطبقة الخارجية، ما يؤدي إلى ضغط على الأعصاب المحيطة.

تضيق القناة الشوكية

يتسبب تضيق القناة الشوكية في ضغط الأعصاب الشوكية أو الحبل الشوكي، وهو اضطراب قد يكون خلقيا أو مكتسبا نتيجة تنكس العمود الفقري.

ويظهر الألم بشكل أكبر عند الوقوف أو المشي لفترات طويلة، وقد يمتد إلى الساقين على شكل تنميل أو ضعف.

الفصال العظمي

الفصال العظمي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، ويؤثر على فقرات العمود الفقري، مؤديا إلى تآكل الغضاريف وتلامس العظام، وينتج عن ذلك ألم مزمن وتيبس وضعف في الحركة.

اقرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



