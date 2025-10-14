5 عادات يومية سامة تسرق طاقتك وصحتك.. تخلصي منها فورا

في زحمة اليوم وكثرة المسؤوليات، قد تمارسين عادات يومية تبدو "عادية" لكنها في الحقيقة تؤثر على صحتك النفسية والجسدية دون أن تشعري.

من تصفح الهاتف قبل النوم، إلى الجلوس لساعات طويلة دون حركة، هذه التصرفات البسيطة قد تكون السبب وراء التوتر، قلة النوم، الإرهاق المستمر، وحتى ضعف التركيز.

في هذا التقرير، نرصد لكم 5 عادات سامة ونصائح بسيطة للتخلي عنها وبدء يومك بطاقة أفضل وذهن أكثر صفاء وفق موقعي"Psychology Today" و"NDTV ".

استخدام الهاتف أو الشاشات قبل النوم مباشرة

التحديق في شاشة الهاتف لوقت طويل أثناء الليل يعطل إفراز هرمون الميلاتونين الضروري للنوم، مما يصعب الدخول في نوم عميق ويقلل جودته.

أظهرت دراسة أن استخدام الهاتف لساعة في السرير يزيد احتمالية الأرق بنسبة 59٪، ويقلل من مدة النوم بـ 24 دقيقة تقريبا.

موقع Sleep Foundation ينصح بإبعاد الأجهزة من غرفة النوم ووضع فترات إغلاق للشاشات قبل النوم بساعات.

كيفية التخلي عنها؟

ضع الهاتف في غرفة أخرى قبل النوم، استخدم منبها بسيطا بدلا من الهاتف، وابدأ روتين نوم بلا شاشات قبل 30–60 دقيقة من النوم.

التحقق من الهاتف فور الاستيقاظ

بمجرد أن تفتح عينيك، تصل إلى الهاتف وتبدأ في تصفح الأخبار أو الرسائل أو وسائل التواصل؛ هذه العادة تجهد دماغك وهو لا زال يتعافى من النوم.

تشرح أن استخدام الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يفرغ طاقتك الذهنية ويزرع مزاجا سلبيا طوال اليوم.

ما يمكنك فعله؟

اجعل أول 30 دقيقة من صباحك خالية من الهاتف.

مارس التنفس أو التأمل أو اشرب كوب ماء أو تحرك قليلا، قبل أن تتحقق من الرسائل أو الأخبار.

السلبية الداخلية التفكير النقدي المستمر

عندما تستمر في نقد نفسك دائما أو التراجع الذهني، فإن هذا يؤذي حالتك النفسية ويثير التوتر المزمن.

بحسب موقع NDTV، الأفكار السلبية والمقارنة المستمرة تزيد نسبة التوتر وتؤثر على الصحة النفسية.

هذه العادة السامة تؤدي إلى تدني الثقة بالنفس واستنزاف الطاقة النفسية.

كيف تكافحها؟

مارس الامتنان اليومي (كتابة 3 أشياء جيدة حصلت اليوم)، تحدي الأفكار السلبية بصياغة مقابل إيجابي، وكوني لطيفة مع ذاتك كما تجعلينها مع صديقة.

تأجيل المهام المماطلة

ترك ما عليك فعله إلى اللحظة الأخيرة يزرع التوتر ويجعل المهام تبدو أكبر بكثير مما هي عليه.

ماذا تفعل بدلا من التأجيل؟

قسم مهامك إلى أجزاء صغيرة بسيطة، استخدمي مؤقتا (مثلا 20 دقيقة عمل ثم استراحة قصيرة)، وابدئي بالمهمة الأصعب أولا في اليوم.

الجلوس لفترات طويلة بلا حركة

الجلوس الطويل أمام المكتب أو الجهاز من دون حركة يقلل من تدفق الدم ويضعف العضلات ويؤثر سلبا على الصحة العامة.

