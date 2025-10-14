6 أطعمة طبيعية تخلصك من الانتفاخ وتحسن الهضم

يعاني كثيرون من الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة النظام الغذائي أو نمط الحياة، لكن، هناك أطعمة ومشروبات طبيعية يمكن أن تساعد على التخفيف من هذه الأعراض وتحسن الهضم، وفقا لموقع "health".

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة مثل الجنجيرول، التي تساعد على تحفيز الهضم وتخفيف الغازات، ما يخفف الانتفاخ بفعالية سواء كمشروب أو مضافا للطعام.

النعناع

يتميز النعناع بخصائص مرخية لعضلات الجهاز الهضمي، ما يجعله مفيدا لتقليل التقلصات والانتفاخ.

الموز

غنيا بالبوتاسيوم والبكتين، ما يساعد على تقليل احتباس الماء وتحسين حركة الأمعاء، تناوله بانتظام يكون حلاً طبيعياً لمن يعانون من الانتفاخ المتكرر.

الخيار

يسهم الخيار، بمحتواه العالي من الماء، في طرد الصوديوم الزائد من الجسم، أحد أسباب الانتفاخ.

الزبادي بالبروبيوتيك

يساعد الزبادي الغني بالبروبيوتيك في تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يدعم الهضم ويقلل من الغازات.

الخضروات الورقية

السبانخ، والكرنب، والسلق السويسري غنية بالألياف والماء، ما يسهل حركة الطعام في الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، أحد الأسباب الرئيسية للانتفاخ.

