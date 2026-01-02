4 عادات ليلية شائعة قد تهدد صحتك دون أن تدري.. انتبه

يمارس الكثير من الأشخاص عادات يومية قبل النوم دون إدراك تأثيرها السلبي على الصحة العامة فبعض السلوكيات الليلية الخاطئة قد تُسبب أضرارًا صحية على المدى القريب والبعيد.

السهر لفترات طويلة

يؤدي السهر المستمر إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ما ينعكس سلبًا على المناعة، ويزيد من الشعور بالإرهاق، كما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، وفقا لما ذكره موقع medicalxpress.

استخدام الهاتف قبل النوم

التعرض للضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية يُقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى الأرق وضعف جودة النوم.

تناول وجبات دسمة ليلًا

تناول الأطعمة الثقيلة قبل النوم مباشرة يُجهد الجهاز الهضمي، وقد يسبب الحموضة وارتجاع المريء، إلى جانب اضطرابات النوم وزيادة الوزن.

النوم فورًا بعد التوتر أو القلق

الدخول في النوم دون تهدئة الأعصاب بعد يوم مليء بالضغوط يؤثر على جودة النوم، وقد يؤدي إلى صداع صباحي واضطرابات نفسية مع تكرار الأمر.

يشير مختصون إلى أن الاستمرار في هذه العادات قد يؤدي مع الوقت إلى:

- ضعف التركيز

- اضطرابات في النوم

- تراجع المناعة

- زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة

نصائح طبية مهمة قبل النوم

تغيير بعض العادات البسيطة قبل النوم قد يُحدث فارقًا كبيرًا في الصحة العامة، وينصح الخبراء بالحرص على روتين ليلي صحي يساعد الجسم على الراحة والتجدد.