5 تأثيرات تحدث لجسمك عند تناول تفاحة قبل النوم

كتبت- شيماء مرسي

قد تبدو فكرة تناول تفاحة قبل النوم صحية، لكن ما الذي يحدث لجسمك عند القيام بذلك؟

وكشف موقع "فري ويل هيلث"، عن 5 تأثيرات تحدث للجسم بعد تناول تفاحة قبل ساعة أو اثنتين من النوم.

النوم جيدا

يحتوي التفاح على الألياف ومغذيات نباتية تُعرف باسم البوليفينول، وهذه المكونات تساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، وقد تساهم بالتالي في تحسين جودة النوم، وعلى عكس الكافيين، قد يساعد تناول تفاحة قبل النوم جسمك على الاسترخاء.

مستوى السكر في الدم

يحتوي التفاح على سكريات ترفع سكر الدم قليلاً، لكن الألياف والبوليفينول الموجودة فيه تعمل كحاجز، حيث تبطئ امتصاص السكر وتساعد على دعم النوم.

صحة الأمعاء والهضم

يحتوي التفاح على مادة البكتين، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان يؤدي دورا حيويا في الحفاظ على سلاسة عمل الجهاز الهضمي.

وعندما يصل البكتين إلى الأمعاء، فإنه يعمل كمضاد حيوي، أي غذاءً للبكتيريا النافعة التي تعيش فيها.

خصائص مضادة للالتهابات

بما أن الالتهاب المزمن يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية، فقد أظهرت بعض التجارب أن تناول التفاح بانتظام يساهم في تقليل علامات الالتهاب.

على الرغم من أنه لا يُمكنه التخلص من جميع آثار نمط الحياة غير الصحي، إلا أن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في التفاح تساعد في تقليل الالتهاب مع مرور الوقت، مما قد يُحسن الصحة العامة.

قمع الشهية

يمكن أن تُبقيك التفاحة تشعر بالشبع لفترة أطول من تناول وجبة خفيفة معالجة وغنية بالسكر.

ولأن التفاح يستغرق وقتاً للمضغ، ويحتوي على الألياف، ستشعر بالشبع، إذ يستغرق هضمه وقتاً أطول، وتقل رغبتك في البحث عن وجبة خفيفة أخرى في وقت لاحق من الليل.

