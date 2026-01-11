إعلان

6 نصائح ذهبية لحماية كليتيك من الفشل الكلوي

كتب : شيماء مرسي

10:00 ص 11/01/2026

صورة تعبيرية

الالتزام ببعض النصائح إلى جانب الحرص على إجراء الفحوصات الدورية للكلى بانتظام يسهم في الوقاية من الفشل الكلوي.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز النصائح للوقاية من الفشل الكلوي، وفقا لـ "هيلث".

الإقلاع عن التدخين

التدخين من أخطر العوامل التي تهدد الأوعية الدموية، ما ينعكس بشكل مباشر على صحة الكليتين ووظيفتهما.

شرب كميات كافية من الماء

تناول الماء بانتظام يساعد الكلى على تنقية الجسم من السموم والفضلات، وضمان استمرار عملهما بكفاءة.

ضبط مستويات السكر في الدم

يؤدي ارتفاع السكر إلى إضعاف الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى،مما يؤثر على وظيفتها.

خفض مستويات ضغط الدم

ارتفاع الضغط يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، لذلك يعد الحفاظ عليه ضمن المستويات الطبيعية أمرا مهما.

تجنب الإفراط في تناول مسكنات الألم

لأن الاستخدام الطويل وغير المنضبط لهذه الأدوية قد يضر بأنسجة الكلى ويؤدي إلى تراجع وظيفتها.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يشمل الخضروات والفواكه وتقليل الأملاح والدهون، ما يساعد في دعم صحة الكلى وتقليل الأعباء عليها.

