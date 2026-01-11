إعلان

تحذير.. عادة يومية تسرع ظهور التجاعيد

كتب : شيماء مرسي

09:00 ص 11/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غسل الوجه بالماء الساخن يعتبر من العادات التي تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة.

وكشفت الدكتورة أنيت فيليبس أخصائية التجميل الأمريكية أن استخدام الماء الساخن يضعف الحاجز الواقي للبشرة والمسؤول عن الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من الجفاف.

وهذا يؤدي إلى بهتان البشرة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين والفم.

ومن العادات الخاطئة الأخرى، هي تنظيف الوجه باستخدام غسول الجسم أو يتركون الشامبو والبلسم مباشرة على الوجه، رغم أن هذه المنتجات غير مخصصة لها.

وهذه الممارسات تؤدي إلى جفاف البشرة وزيادة حساسيتها وخشونتها.

وأوضحت فيليبس إن الحل هو التوقف عن غسل الوجه بالماء الساخن واستبداله بالماء الدافئ.

وأضافت: "إذا شعرتِ بشد في بشرتك بعد الغسل، فهذا يعد مؤشرا واضحا على أن الماء أو الغسول المستخدم أقسى مما ينبغي لبشرتك.

كما شددت على أهمية ترطيب البشرة مباشرة بعد التنظيف، إذ يساعد وضع المرطب على بشرة رطبة قليلا في الحفاظ على الترطيب ومنح البشرة مظهرا أكثر نعومة ونضارة.

أما أصحاب البشرة الجافة أو الحساسة، فتنصحهم بتجنب الإكثار من تجربة منتجات جديدة، والالتزام بالمنتجات الأساسية التي اعتادت عليها البشرة.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

لماذا يرفع الكشري مستويات السكر؟.. أخصائي تغذية يوضح

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض تكشف الإصابة بـ العصب السابع

عادة تسرع ظهور التجاعيد شيخوخة البشرة غسل الوجه بالماء الساخن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

كيف يساعد الكافيين على محاربة السكري والدهون؟
نصائح طبية

كيف يساعد الكافيين على محاربة السكري والدهون؟
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
هل يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في رمضان؟
أخبار مصر

هل يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في رمضان؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟