غسل الوجه بالماء الساخن يعتبر من العادات التي تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة.

وكشفت الدكتورة أنيت فيليبس أخصائية التجميل الأمريكية أن استخدام الماء الساخن يضعف الحاجز الواقي للبشرة والمسؤول عن الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من الجفاف.

وهذا يؤدي إلى بهتان البشرة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين والفم.

ومن العادات الخاطئة الأخرى، هي تنظيف الوجه باستخدام غسول الجسم أو يتركون الشامبو والبلسم مباشرة على الوجه، رغم أن هذه المنتجات غير مخصصة لها.

وهذه الممارسات تؤدي إلى جفاف البشرة وزيادة حساسيتها وخشونتها.

وأوضحت فيليبس إن الحل هو التوقف عن غسل الوجه بالماء الساخن واستبداله بالماء الدافئ.

وأضافت: "إذا شعرتِ بشد في بشرتك بعد الغسل، فهذا يعد مؤشرا واضحا على أن الماء أو الغسول المستخدم أقسى مما ينبغي لبشرتك.

كما شددت على أهمية ترطيب البشرة مباشرة بعد التنظيف، إذ يساعد وضع المرطب على بشرة رطبة قليلا في الحفاظ على الترطيب ومنح البشرة مظهرا أكثر نعومة ونضارة.

أما أصحاب البشرة الجافة أو الحساسة، فتنصحهم بتجنب الإكثار من تجربة منتجات جديدة، والالتزام بالمنتجات الأساسية التي اعتادت عليها البشرة.

