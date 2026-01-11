إعلان

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

كتب : مصراوي

12:00 م 11/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اضطراب المعدة أو الانتفاخ بعد تناول الطعام قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وتوجد 10 علامات أساسية تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني نكشفها لكم في هذ التقرير وفق ما ذكر موقع "mayoclinic".

الأسباب

الخصائص الوراثية.

الوزن الزائد أو السمنة.

مقاومة الأنسولين التي تحدث عندما لا تمتص الخلايا السكر استجابة لهرمون الأنسولين.

السكري من النوع الثاني

مستويات عالية من الدهون في الدم، وخاصة الدهون الثلاثية.

الأعراض

الشعور بالتعب الشديد أو الإرهاق.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

حكة الجلد.

تورم في البطن.

ضيق التنفس.

تورم الساقين.

ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت أسفل سطح الجلد.

تضخم الطحال.

تغير لون جلد اليد.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

عوامل الخطر

السمنة

السكري من النوع الثاني.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

مقاومة الأنسولين.

متلازمة الأيض.

تكيسات المبيض.

انقطاع النفس الانسدادي النومي.

قصور الدرقية.

قصور الغدة النخامية.

نقص هرمون النمو

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

لماذا يرفع الكشري مستويات السكر؟.. أخصائي تغذية يوضح

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض تكشف الإصابة بـ العصب السابع

مرض الكبد الدهني أسباب مرض الكبد الدهني أعراض مرض الكبد الدهني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج "الاستطاعة الصحية"
أخبار مصر

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج "الاستطاعة الصحية"
خاص| تفاصيل جديدة في واقعة "الفني المليونير" بشركة توزيع كبرى
أخبار مصر

خاص| تفاصيل جديدة في واقعة "الفني المليونير" بشركة توزيع كبرى
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي
أخبار المحافظات

القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران