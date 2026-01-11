اضطراب المعدة أو الانتفاخ بعد تناول الطعام قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وتوجد 10 علامات أساسية تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني نكشفها لكم في هذ التقرير وفق ما ذكر موقع "mayoclinic".

الأسباب

الخصائص الوراثية.

الوزن الزائد أو السمنة.

مقاومة الأنسولين التي تحدث عندما لا تمتص الخلايا السكر استجابة لهرمون الأنسولين.

السكري من النوع الثاني

مستويات عالية من الدهون في الدم، وخاصة الدهون الثلاثية.

الأعراض

الشعور بالتعب الشديد أو الإرهاق.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

حكة الجلد.

تورم في البطن.

ضيق التنفس.

تورم الساقين.

ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت أسفل سطح الجلد.

تضخم الطحال.

تغير لون جلد اليد.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

عوامل الخطر

السمنة

السكري من النوع الثاني.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

مقاومة الأنسولين.

متلازمة الأيض.

تكيسات المبيض.

انقطاع النفس الانسدادي النومي.

قصور الدرقية.

قصور الغدة النخامية.

نقص هرمون النمو

