إعلان

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

11:16 ص 11/01/2026 تعديل في 11:16 ص
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند 2025
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند المجمعة محليًا - أرشيفية
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند الجديدة
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند
  • عرض 9 صورة
    جيلي إمجراند المصنعة في مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل الرسمي لسيارات جيلي في مصر، عن إطلاق عرض "كاش باك" على السيارة جيلي إيمجراند 2026 المجمعة محليًا بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تبدأ أسعار جيلي إيمجراند سيدان العائلية التي تعد أرخص طرازات العلامة بمصر حاليًا، بعد العرض الحصري بـ 789 ألف جنيه لفئة Comfort ، أما فئة Luxury أصبح سعرها بعض تطبيق الكاش باك 889 ألف جنيه.

كما أعلن الوكيل المحلي عن تقديم السيارة بضمان يصل إلى 200 ألف كم أو 6 سنوات أيهما أولًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي إيمجراند بالسوق المصري:

المحرك

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

الأبعاد

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

التجهيزات

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة 7 راكب مناسبة للعائلات بالسوق المصري

"سيارات المديرين".. طرح 25 سيارة ملاكي تابعة لبنك مصر للبيع بالمزاد

"قبل ما تمضي".. 9 نصائح قبل استلام سيارتك الـ"زيرو" لتفادي المفاجآت

جيلي إمجراند السيارات الجديدة عالم السيارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

عبد العاطي يؤكد رفض مصر أي كيانات موازية في الصومال
شئون عربية و دولية

عبد العاطي يؤكد رفض مصر أي كيانات موازية في الصومال
اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران