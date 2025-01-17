يدمر قلبك والكلي.. طعام كارثة لكبدك ويسبب تصلب الشرايين

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور مجدي نزيه استشاري وخبير التغذية العلاجية عن تأثير الحلويات على الكبد والشرايين.

وتابع خلال استضافته ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "الحلويات سبب رئيسي في تدمير الكبد وتصلب الشرايين".

وأضاف نزيه: "قد يؤدي الإفراط في تناول الحلويات الإصابة بالسمنة وتقليل القدرة على أداء العمل و تصلب الشرايين والجلطات نتيجة احتوائها على الدهون الثلاثية".

وأشار خبير التغذية العلاجية: "الإفراط في السكريات قد يؤدي إلى وضع المزيد من الدهون داخل الكبد وإضافة عبء على جميع أجهزة الجسم ومشكلات في الغدة".

أضرار الإفراط في تناول الحلويات، بحسب ما ذكر موقع "webmd".

-زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

-تلف الأسنان.

-آلام المفاصل.

-شيخوخة البشرة.

-أمراض القلب.

-تلف الكلى.

-زيادة الوزن.

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