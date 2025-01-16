لا غنى عنه.. كوب من هذا المشروب السحري يطرد السموم

كتبت- نرمين ضيف الله:

البقدونس والكزبرة من الأعشاب الطبيعية الغنية بالألياف الغذائية والعديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم، وخاصة لصحة الكبد.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ البقدونس والكزبرة يساهمان في طرد السموم من الجسم، ما يخفف العبء على الكبد.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تناول كوب من هذه الأعشاب يساعد في حماية الكبد ويعمل كدرع واقٍ له، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا الكبدية من التلف.

وأضافت أن هذه الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة الضارة بالخلايا، وتقلل الالتهابات التي تؤثر على الكبد، كما تساهم في إدرار البول وزيادة كميته، ما يساعد على طرد السموم من الجسم.

كما نصحت باختيار حزم البقدونس والكزبرة الطازجة، وغسلها جيدًا تحت ماء جارٍ، ثم وضعها على النار لمدة 10 دقائق، بعدها تصفيتها ووضع المشروب في كوب للتناول وهو دافئ.

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