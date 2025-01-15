4 علامات خطيرة تكشف فساد أجنحة الدجاج.. استغنِ عنها فورا

كتبت- نرمين ضيف الله:

تظهر بعض العلامات على أجنحة الدجاج التي قد تشير إلى احتمالية أن تكون غير صالحة للاستهلاك، ما قد يعرض صحتك للخطر، وإذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، عليك تجنب تناولها على الفور.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك بعض العلامات التي تظهر على أجنحة الدجاج وتشير إلى الانتباه والشكوك لدى المستهلك.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريج خاص لـ"مصراوي" أن هذه العلامات تتمثل فيما يلي:

- وجود بقع داكنة أو زرقاء بسبب سوء التعامل والتخزين.

- ظهور رائحة كريهة تدل على أنها فاسدة.

- ظهور لون غير طبيعي مائل للون الرمادي، وغير وردي.

- وجود ملمس لزج ومخاطي يكون نتيجة نمو البكتريا.

ونصحت "عبد الوهاب" بضرورة التحقق من منفذ الشراء، ويجب أن يكون موثوق به، كما نصحت بالتحقق من تاريخ الإنتاج إذا كانت مجمدة حتى لو بدت الأجنحة سليمة من الخارج.

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