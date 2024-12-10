5 طرق طبيعية لعلاج الانتفاخ

مشكلة الانتفاخ من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وتنتج عن تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.

قد يكون السبب وراء ذلك ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب، أو نتيجة تخمير البكتيريا للكربوهيدرات والألياف في القولون.

ولكن، هناك العديد من الحلول الطبيعية التي تساعد على تخفيف الانتفاخ وتحسين الهضم، وفقا لموقع "Mayo Clinic".

شاي الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحفيز الهضم، لذا يساعد شرب كوب منه على تخفيف الانتفاخ بشكل ملحوظ.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تُسهم البروبيوتيك على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، يمكن الحصول عليها من خلال تناول الزبادي، والكفير، والأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي.

زيت النعناع

يعمل زيت النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يسهل عملية إخراج الغازات ويقلل من الشعور بالانتفاخ.

الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء على تحسين عملية الهضم والتخلص من الصوديوم الزائد الذي يؤدي إلى الانتفاخ.

بذور الشمر

تعمل بذور الشمر على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات والانتفاخات. يفضل مضغها بعد الوجبات.

اقرأ أيضا:

تناولها فورا.. قائمة أطعمة "هتظبط السكر وتقوي قلبك"

خطأ في شرب القهوة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.. احذر

أضرار كارثية عند شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة.. احذرها

فوائد شرب البقدونس قبل النوم- لن تتخيل ماذا يفعل بالجسم

3 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول.. تظهر على القدمين