التعليم العالي: فتح باب التسجيل المجاني لاختبارات Cisco المعتمدة

كتب : أحمد العش

05:30 ص 08/05/2026

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إتاحة فرصة مجانية أمام الطلاب والخريجين لاجتياز اختبارات Cisco والحصول على الرخصة الدولية، مع تحمل صندوق تطوير التعليم تكلفة الاختبار بالكامل.

إتاحة الاختبارات مجانًا بدعم من صندوق تطوير التعليم

أكدت الوزارة، في بيان لها، أن المبادرة تأتي في إطار دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، ورفع كفاءة الطلاب والخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشبكات، من خلال توفير فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة دون أي أعباء مالية.

وأوضحت أن التسجيل متاح حاليًا للراغبين في الاستفادة من المبادرة، بشرط أن يكون المتقدم قد أنهى بالفعل كورس Cisco، مع ضرورة تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق شهادة إتمام الكورس الرسمية.

10 مايو آخر موعد لاجتياز الاختبار

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن آخر موعد لاجتياز الاختبار سيكون يوم 10 مايو، داعية الطلاب والخريجين بسرعة التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب التقديم.

وأتاحت الوزارة رابط التسجيل الإلكتروني لرفع البيانات والشهادات المطلوبة عبر النموذج المخصص لذلك، عن طريق الضغط هنا.

