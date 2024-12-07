أضرار كارثية عند شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة.. احذرها

كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر القهوة والشاي من المشروبات الشائعة والتي يميل الكثير لتناولها بإفراط، خاصة في الصباح، ويمكن أن يكون البعض يتناولها على الريق دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إن الكافيين الموجود في القهوة والشاي يحفز إنتاج حمض المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالحموضة وحرقة المعدة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وبالرغم من أن البعض يشعر بالنشاط والتركيز، إلا أن الكافيين يتداخل مع دورة النوم الطبيعية ويصعب عملية الاسترخاء والنوم، خاصة للأشخاص المفرطين في تناولها.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الكافيين يعمل على تنبيه الجهاز العصبي ولكن الإفراط به، يزيد من الشعور بالقلق والتوتر والعصبية لدى بعض الأشخاص، كما أن الإفراط في تناوله يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في ضغط الدم، ما يهدد صحة القلب والدماغ.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي يعتبر من مدرات البول، ما يؤدي إلى فقدان الجسم لكميات كبيرة من الماء والأملاح، وخاصة عند تناوله على معدة فارغة.

ونصح "القيعي"، بضرورة الحد من تناول القهوة والشاي، وتجنب تناولها على معدة فارغة حتى لا تتحول الفوائد إلى أضرار، مع إمكانية شرب كوب واحد بعد مرور نصف ساعة من تناول وجبة غذائية مفيدة.

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