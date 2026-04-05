تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، خاصة الألياف التي تتركز في قشرتها، ومع ذلك، هناك سببين قد يدفعان إلى التفكير قبل تناول القشر، رغم ما يقدمه من فوائد صحية.

هل تحتوي قشور البطاطا الحلوة على مواد ضارة؟

تحتوي قشور الخضروات، بما في ذلك البطاطا الحلوة، على بقايا من المبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة القادمة من التربة.

البطاطا تعد من الخضروات التي قد تحمل مستويات أعلى من هذه البقايا، ما يستدعي الانتباه إلى طريقة تنظيفها أو تقشيرها قبل تناولها.

كيف يمكن تقليل المخاطر عند تناول قشر البطاطا الحلوة؟

رغم هذه المخاوف، لا يعني ذلك ضرورة تجنب قشر البطاطا الحلوة تماما، إذ يمكن تقليل التعرض لهذه المواد من خلال غسلها جيدا تحت الماء الجاري وفرك القشرة باستخدام فرشاة، أو تقشيرها في حال وجود قلق من التلوث، وفقا لـ "Very Well Health ".

هل يسبب قشر البطاطا مشكلات في الهضم؟

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضم قشر البطاطا الحلوة، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان.

ورغم أن هذه الألياف مفيدة في تعزيز حركة الأمعاء، فإنها تسبب الانتفاخ أو الغازات، خاصة لدى من لا يعتادون على تناول كميات كافية من الألياف يوميا.

هل يمكن أن يسبب الإفراط المفاجئ في الألياف مشاكل هضمية؟

يؤدي تناول كميات كبيرة من الألياف بشكل مفاجئ إلى حدوث اضطرابات هضمية مؤقتة، مثل الانتفاخ أو عدم الارتياح، لذلك ينصح بـإدخال الألياف تدريجيا ضمن النظام الغذائي، مما يساعد الجسم على التكيف والاستفادة منها دون آثار جانبية مزعجة.

توازن بين الفائدة والاحتياط

هل يشكل قشر البطاطا الحلوة خطرا على الصحة؟

قشر البطاطا الحلوة لا يشكل خطرا مباشرا عند تناوله، خاصة مع الالتزام بتنظيفه جيدا.

كما يتمتع بقيمة غذائية مفيدة، لا سيما في دعم صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواه من الألياف.

