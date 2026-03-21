خلال أيام العيد، يزداد تناول الأطعمة الدسمة والحلويات، ما يؤدي إلى الانتفاخ ومشكلات الهضم، وهناك مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد على تخفيف الغازات وتحسين عملية الهضم بشكل يومي، وفقا لموقع "thehealth".

ما فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون؟

كوب الماء الدافئ مع عصير الليمون على معدة فارغة طريقة فعالة، الليمون يحتوي على أحماض طبيعية تحفز إفراز العصارات الهضمية، ما يسهل عملية الهضم ويقلل تراكم الغازات والانتفاخ طوال اليوم.

كيف يساعد شرب شاي الزنجبيل على التخلص من الانتفاخ؟

يشتهر الزنجبيل بخصائصه الهضمية ومضادات الالتهاب الطبيعية، يساعد شاي الزنجبيل على إرخاء عضلات الأمعاء وتقليل الغازات، ويخفف من الانتفاخ المستمر، مما يجعله خيارا مثاليا لمن يعانون من مشكلات المعدة بعد وجبات العيد.

كيف يسهم ماء بذور الشمر في تحسين الهضم؟

تُستخدم بذور الشمر منذ القدم لعلاج الغازات والحموضة والانتفاخ، يتم نقع ملعقة صغيرة من البذور في الماء طوال الليل، ويُشرب الماء المصفى في الصباح، يعمل الشمر على تنشيط الإنزيمات الهاضمة ومنع تراكم الغازات في الأمعاء، ما يسهل عملية الهضم ويهدئ المعدة.

ما فوائد ماء الكمون لصحة الجهاز الهضمي؟

يُعزز ماء الكمون، الذي يُحضر بغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء، إنزيمات الهضم ويُحسن حركة الطعام في الأمعاء، يمكن شربه ساخنا أو باردا، ويساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

لماذا يعتبر شاي النعناع مهدئا للمعدة؟

يعمل النعناع كمهدئ طبيعي للجهاز الهضمي، إذ يرخي عضلات الأمعاء ويخفف آلام المعدة والغازات، كما يُحسن حركة الطعام ويُسهل عملية الهضم، ما يجعله مشروبا مفيدا صباحا أو بعد وجبات العيد الثقيلة.

اقرأ أيضا:

وداعًا للانتفاخ… 5 حيل طبيعية تريح معدتك فورًا

هل يمكنك حقًا التخلص من دهون البطن بسرعة؟ إليك 7 نصائح

لا تتوقع.. 3 مشروبات شهيرة تحميك من أضرار كحك العيد





