3 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول.. تظهر على القدمين

كتبت- أسماء العمدة:

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار، تبدأ رواسب دهنية بالتراكم في الشرايين، وخاصة التي تغذي الأطراف، حسبما ذكر سعيد شلبي، استشاري الكبد.

وكشف "شلبي" في تصريحات لـ"مصراوي"، 3 علامات شائعة تظهر في القدمين قد تدل على وجود مشكلة في مستوى الكوليسترول، وهي:

1- ألم في الساقين عند المشي (العرج)

مع ارتفاع الكوليسترول، تضيق الشرايين التي تغذي عضلات الساق، ما يقلل من وصول الأكسجين إليها، عند بذل مجهود بدني مثل المشي، تحتاج العضلات إلى المزيد من الأكسجين، وعندما لا يتوفر هذا الأكسجين بشكل كافٍ، تشعر بألم يجبرك على التوقف عن المشي.

وهذا الألم نتيجة نقص التروية الدموية للعضلات، وهو مؤشر قوي على وجود مشكلة في الشرايين.

2- برود في القدمين

تقلص الشرايين يقلل من كمية الدم الدافئ التي تصل إلى القدمين، ما يجعلها باردة بشكل غير طبيعي مقارنة بباقي الجسم، كما أن البردود في القدمين، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم أو تغيرات في لون الجلد، قد يكون علامة على تصلب الشرايين.

3- تغيرات في لون الجلد أو الأظافر

قد تلاحظ احمرارًا أو شحوبًا في الجلد، أو تغيرًا في لون الأظافر، أو ظهور تقرحات صغيرة على الجلد، وهذه التغيرات هي نتيجة نقص الأكسجين في الأنسجة، والذي يحدث بسبب ضعف الدورة الدموية الناتج عن تصلب الشرايين.

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