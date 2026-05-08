يشهد مجلس الشيوخ، في جلستيه العامتين يومَي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، عرض 4 طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس اليابانية، واستعدادات امتحانات الثانوية العامة.

ويناقش مجلس الشيوخ طلب النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية"، في ظل التوسع في هذا النموذج التعليمي الذي يعتمد على أنشطة "التوكاتسو".

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائبة ولاء هرماس، وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة في "تأمين امتحانات الثانوية العامة للحد من ظاهرة الغش الجماعي"، وذلك قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي"، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة السفر.

ويضم جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب إيهاب زكريا، وأكثر من عشرين عضوًا، حول "تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لتعزيز تنافسيتها" في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.