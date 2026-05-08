إطلاق الصفحة الرسمية لمونوريل شرق النيل

إطلاق صفحة مونوريل شرق النيل على فيسبوك.. تفاصيل

كتب : محمد نصار

05:00 ص 08/05/2026

أطلقت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، الصفحة الرسمية لمونوريل شرق النيل على فيسبوك، بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المشروع، حيث أتاحت الهيئة خلالها استقلال المونوريل مجانًا أمام المواطنين لمدة 3 أيام تنتهي مساء اليوم الجمعة.

استعرضت الصفحة الرسمية لمونوريل شرق النيل، اضغط هنا، توافد المواطنين عقب التشغيل الرسمي الذي انطلق أمس الأول الأربعاء.

وبدأت الهيئة التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل في المسافة الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة الركاب يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع 16 محطة تشمل: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولًا إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لمصراوي، أن الخدمة متاحة مجانًا للجمهور من الأربعاء وحتى الجمعة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتجربة وسيلة النقل الجديدة والتعرف على المحطات وخطوط التشغيل قبل بدء تطبيق أسعار التذاكر الرسمية.

ويمثل تشغيل مونوريل شرق النيل خطوة جديدة ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية، وخفض استهلاك الوقود وتقليل معدلات التلوث البيئي.

ويتميز المونوريل بكونه وسيلة نقل كهربائية حديثة وسريعة وصديقة للبيئة، تعمل بعجلات مطاطية تقلل مستويات الضوضاء، وتوفر تجربة تنقل آمنة ومريحة، مع تعزيز الربط بين مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

