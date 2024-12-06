خطأ في شرب القهوة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.. احذر

كتب – سيد متولي

حذر أحد الأطباء من شرب القهوة على معدة فارغة، حيث لا يتسبب ذلك في مشاكل في المعدة فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى "زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة".

وبحسب express، يحذر الدكتور ألكسندر أولموس شاربي القهوة من الآثار السلبية المحتملة لفعل ذلك، فبرغم أنه قد يبدو غير ضار، فإن هذه العادة قد يكون لها عواقب وخيمة على صحتنا.

لماذا يجب أن أتجنب شرب القهوة على معدة فارغة؟

يقول الدكتور أولموس، إن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن ينشط الجينات المرتبطة بالالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي، ويوضح أن المشروب حمضي بطبيعته ولهذا السبب، إذا لم تستهلكه دون طعام، فقد يغير درجة حموضة معدتك، وعندما يحدث هذا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج حمض المعدة وستشعر بحرقة المعدة وعدم الراحة الهضمية، ومع مرور الوقت، إذا تم ذلك كثيرًا، يمكن أن يسبب التهاب الجهاز الهضمي ما يؤثر على ميكروبيوم أمعائنا - وهو أمر أساسي لصحتنا.

ولا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة أو متلازمة القولون العصبي (IBS) بفضل الالتهاب فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بمختلف الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، ومرض السكري من النوع 2، واضطرابات المناعة الذاتية.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره على إنستجرام، أوضح الطبيب أنه على الرغم من أن "الفيديو لن يلقى استحسانًا من محبي القهوة"، فمن المحتمل أنك لم تُخبر بتأثيرات القهوة على معدة فارغة، ويقول خبير الصحة: "يستغل الكثيرون القهوة لتسهيل الصيام المتقطع، لكن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يتسبب في تفاعل جسمك بطرق قد لا تتوقعها".

واختتم: "إنها تغير درجة حموضة المعدة، وتزيد من إنتاج الأحماض، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى حرقة المعدة والالتهابات وحتى التأثير على ميكروبيوم الأمعاء، لكن علم الوراثة الجينية يذهب إلى أبعد من ذلك: يمكن لهذه الممارسة أن تنشط الجينات المرتبطة بالالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن يكون لها عواقب أكثر خطورة على صحتك على المدى الطويل، يؤثر تنشيط هذه الجينات على الأنسجة، ويضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".