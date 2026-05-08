اليوم.. السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY تغادر ميناء بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

06:00 ص 08/05/2026

السفينة في بورسعيد

تغادر السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY، التي ترفع علم جزر البهاما، ميناء بورسعيد السياحي، مساء اليوم الجمعة، وعلى متنها 752 سائحًا، لاستكمال رحلتها البحرية ضمن مسارها السياحي المتجه إلى ميناء الإسكندرية، وذلك في إطار رحلات السياحة البحرية العالمية.

رحلة داخل موانئ الهيئة الاقتصادية

وبدأت السفينة رحلتها داخل موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من ميناء السخنة يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري، قبل وصولها إلى ميناء غرب بورسعيد ضمن جولتها السياحية.

فعاليات دولية على متن السفينة

وتستضيف السفينة على متنها فعاليات “قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC لعام 2026” في مصر، والتي تُعقد تحت عنوان: “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل”.

مواصفات السفينة والبرنامج السياحي

ويبلغ طول السفينة 250 مترًا، وعرضها 32 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 7.6 متر.

وتضمن البرنامج السياحي داخل بورسعيد نزول 50 سائحًا من جنسيات مختلفة في جولات بالمحافظة، للتعرف على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بها، ضمن خطة تنشيط السياحة البحرية بالموانئ المصرية.

