الانتفاخ من أكثر المشكلات الهضمية شيوعا، وغالبا ما يرتبط بأنواع الطعام أو بعادات الأكل اليومية، ورغم أن تناول الحلويات والوجبات الخفيفة يسبب انتفاخ البطن، إلا أن هناك سببا غير متوقع يقف وراء هذا الشعور المزعج، يتعلق بكمية الهواء التي يبتلعها الإنسان دون أن يشعر.

أشار الدكتور لورانس كانينجهام، الطبيب العام في "دليل الرعاية في المملكة المتحدة"، إلى أن بعض العادات البسيطة تؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الهواء إلى الجهاز الهضمي، وعلى رأسها مضغ العلكة، قائلا: "يمكن أن يسهم مضغ العلكة في الانتفاخ، حتى لو لم تبتلعها، عندما تمضغ العلكة، تميل إلى ابتلاع المزيد من الهواء، والذي يتراكم في جهازك الهضمي ويسبب الانتفاخ".

وأضاف أن بعض أنواع العلكة الخالية من السكر تحتوي على مُحليات صناعية مثل السوربيتول والإكسيليتول، وهي مواد تسبب عسر هضم وانتفاخا لدى فئة من الناس، وفقا لموقع "سوري لايف".

الأكل بسرعة.. عادة أخرى تؤدي للانتفاخ

تناول الطعام بسرعة كبيرة من أبرز العادات التي تزيد من ابتلاع الهواء.

لذا ينصح الطبيب بضرورة مضغ الطعام ببطء والاستمتاع بكل لقمة، مشيرا إلى أن ذلك لا يقلل فقط من كمية الهواء الداخلة للجسم، بل يساعد أيضا على تحسين عملية الهضم.

كما أشار الطبيب إلى مجموعة من العوامل التي تفاقم الانتفاخ، مثل تناول وجبات كبيرة قبل النوم، والجلوس بوضعية خاطئة على المائدة، وعدم شرب كمية كافية من الماء، إضافة إلى تأثير التوتر الذي يؤدي دورا كبيرا في زيادة الأعراض.

واختتم كانينجهام نصائحه بالتشديد على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم وممارسة النشاط البدني بانتظام، مضيفا أن هذه الخطوات تساعد على تقليل التوتر وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

احذر.. حالة قد تزيد خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة

تناول ملعقة يوميا من حبة البركة يقلل الكوليسترول ويحارب السمنة

سرعة ضربات القلب.. أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

كبدك في خطر.. 4 عادات يومية قد تسبب أمراضه دون أن تشعر

خبير تغذية يحذر: هذا الجزء من الدجاج لا ينصح بتناوله