تتواصل تداعيات التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران، حيث كشفت تقارير أمريكية تفاصيل جديدة عن بنك الأهداف الذي ضربته القوات الأمريكية في إيران، وذلك في وقت ترفع فيه القيادة الإيرانية من وتيرة تحديها للموقف.

أهداف الضربات الأمريكية

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة على إيران تركزت على شل القدرات الهجومية، حيث استهدفت مواقع مخصصة لإطلاق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، بالإضافة إلى ضرب محطات رادار استراتيجية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الهجمات تركزت بشكل مباشر على مواقع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس الساحلية، إلى جانب منشآت عسكرية أخرى. وجاء هذا التحرك العسكري ردًا على هجمات مكثفة نفذتها القوات الإيرانية باستخدام صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة ضد سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

توعد إيراني بالانتصار

وعلى الجانب الآخر من المواجهة، أظهرت طهران تحديًا مستمرًا في خطابها الرسمي. ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف تصريحات تؤكد مضي بلاده في المواجهة.

وأكد عارف في تصريحاته أن إيران ستحتفل قريبًا بما وصفه بـ "انتصارها العظيم" على أعدائها، في إشارة واضحة للتطورات الميدانية الجارية وحالة الاشتباك المفتوح مع القوات الأمريكية.