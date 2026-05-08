وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول طريقة تعامله داخل أسرته مع زواج أبنائه، وكيف يضع القواعد الأسرية التي يطبقها بعيدًا عن عمله كمأذون.

وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا للصحافة والإعلام"، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه يساعد أبناءه في بداية حياتهم الزوجية من خلال توفير المسكن وتنظيم الحياة الأسرية، مؤكدًا أن الدعم يكون في الإطار المادي والمعنوي دون تدخل في تفاصيل الحياة الزوجية بعد ذلك.

نقيب المأذونين يكشف كواليس زواج أبنائه لأول مرة

كشف نقيب المأذونين، لأول مرة عن موقف شخصي مع ابنه، موضحًا أنه تعامل معه في زواجه باعتباره انتقالًا إلى حياة جديدة مستقلة، قائلاً إنه يعتبر زوجة ابنه بمثابة "ابنته" من حيث التعامل والاحترام، لكنه في الوقت نفسه يضع حدودًا واضحة منذ البداية.

وأضاف "عامر" أنه يربي أبناءه على فكرة الاستقلال الأسري منذ أول يوم زواج، مشددًا على أن الحياة الزوجية كيان جديد لا يجب أن يتدخل فيه أحد، سواء من أهل الزوج أو الزوجة، مهما كانت درجة القرابة.

وأوضح نقيب المأذونين أنه يرفض تمامًا انتقال المشكلات الزوجية إلى الأهل، مؤكدًا أن أي خلاف يجب أن يُحل داخل البيت دون تدخل خارجي، سواء عبر الهاتف أو الشكوى للأم أو الأب.

وقال إسلام عامر، إن القاعدة التي يلتزم بها داخل أسرته هي أن الزواج يعني كيانًا مستقلًا بالكامل، ولا يجب أن يُفتح الباب للتدخلات الخارجية، معتبرًا أن ذلك هو السبيل لتقليل الخلافات وحماية البيوت من التفكك.

معظم الخلافات الأسرية تبدأ من التدخلات العائلية

أشار "عامر" إلى أن التجارب العملية التي يراها بحكم عمله كمأذون أكدت له أن معظم الخلافات تبدأ من التدخلات العائلية، سواء من الحماة أو الأهل، مؤكدًا أن ضبط هذا الأمر من البداية يمنع تفاقم المشكلات.

واختتم نقيب المأذونين، حديثه بالتأكيد على أن الهدوء والحكمة في إدارة العلاقات الأسرية، وعدم نقل الخلافات للخارج، هو الطريق الأمثل لاستقرار الحياة الزوجية.

