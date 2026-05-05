متلازمة القولون العصبي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا، ورغم أنها لا تسبب مضاعفات خطيرة، إلا أنها ترتبط بأعراض مزعجة مثل آلام البطن، الانتفاخ، واضطرابات الجهاز الهضمي.

وفيما يلي، أعراض وأسباب القولون العصبي، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، وطرق الوقاية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هي متلازمة القولون العصبي؟

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب وظيفي مزمن يُصيب الجهاز الهضمي، وتحديدا الأمعاء، وتتميز بظهور مجموعة من الأعراض المتكررة مثل ألم البطن، الانتفاخ، والاضطرابات في حركة الأمعاء بين الإسهال والإمساك.

ما أعراض القولون العصبي؟

تظهر أعراض القولون العصبي على شكل نوبات متقطعة، وتشمل:

آلام وتقلصات في البطن.

انتفاخ وغازات زائدة.

إسهال أو إمساك أو تناوب بينهما.

وجود مخاط في البراز.

الشعور بعدم اكتمال الإخراج بعد التبرز.

ما أسباب القولون العصبي؟

اضطراب حركة الأمعاء: انقباضات غير طبيعية في القولون تسبب الألم.

فرط حساسية الأعصاب: زيادة الإحساس بالألم والانزعاج.

تغيرات في بكتيريا الأمعاء.

عدوى معوية شديدة سابقة.

حساسية تجاه بعض الأطعمة.

ضغوط نفسية في مراحل الطفولة.

ما محفزات نوبات القولون العصبي؟

تزداد الأعراض سوءًا بسبب عوامل معينة، أبرزها:

التوتر والضغوط النفسية.

الدورة الشهرية لدى النساء.

بعض الأطعمة مثل الألبان والقمح والمشروبات الغازية.

اضطرابات النوم أو نمط الحياة غير المنتظم.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

الفئة العمرية بين أواخر المراهقة وأواخر الأربعينيات.

النساء بنسبة أعلى من الرجال.

من لديهم تاريخ من العدوى المعوية.

الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة.

المصابون بأمراض ألم مزمنة مثل الفيبروميالغيا ومتلازمة التعب المزمن.

ما طرق العلاج والوقاية؟

اتباع نظام غذائي صحي.

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

تقليل منتجات الألبان عند وجود حساسية.

شرب كميات كافية من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تقليل التوتر عبر اليوجا أو التأمل.

تحسين جودة النوم.

في بعض الحالات، يصف الطبيب أدوية لتخفيف الإسهال أو الإمساك أو الألم.

