تناولها فورا.. قائمة أطعمة "هتظبط السكر وتقوي قلبك"

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة أن يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحسة، مثل ضبط مستويات السكر في الدم، وكذلك الحفاظ على صحة القلب.

وبحسب موقع thehealthsite، إليك قائمة من الأطعمة التي يمكنها ضبط مستويات السكر وتقوية القلب، بسبب محتواها الغني من الألياف.

الشوفان

أحد أفضل الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

العدس

غني بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ويساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

الأفوكادو

الأفوكادو توفر كمية جيدة من الألياف، فهي تساعد على خفض المؤشر الجلوكوزي للوجبات، ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، مع الحفاظ على صحة القلب.

البروكلي

مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، وتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض القلب.

البطاطا الحلوة

مصدر رائع للألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، إذ يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم، كما أنه مفيد للقلب.

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