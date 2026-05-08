رغم اعتياد ملايين المرضى حول العالم على استخدام البخاخ الأزرق كحل سريع لنوبات الربو، بدأت التحذيرات الطبية تتزايد بشأن مخاطره عند الاعتماد عليه بشكل متكرر دون علاج السبب الأساسي للمرض



وبحسب صحيفة ميرور، أصدرت الجهات الصحية البريطانية تحديثات جديدة لإرشادات علاج الربو، دعت خلالها المرضى الذين يعتمدون بشكل أساسي على البخاخ الأزرق إلى مراجعة أطبائهم لإعادة تقييم خطط العلاج.

ويعرف البخاخ الأزرق طبيا باسم محفز مستقبلات بيتا-2 قصير المفعول "SABA"، ويحتوي غالبا على مادة "سالبوتامول"، الموجودة في بخاخات شهيرة مثل "فنتولين". ويعمل هذا النوع من البخاخات على توسيع الشعب الهوائية سريعا لتخفيف أعراض ضيق التنفس والسعال والأزيز.

لكن الأطباء يؤكدون أن هذا التأثير يظل مؤقتا، لأنه يخفف الأعراض دون معالجة الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية، وهو السبب الرئيسي وراء الإصابة بالربو.

وحذرت الإرشادات الجديدة الصادرة عن المعهد البريطاني الوطني للصحة والرعاية المتميزة "NICE" من أن الإفراط في استخدام البخاخ الأزرق قد يرتبط بزيادة احتمالات التعرض لنوبات ربو حادة، أو دخول المستشفى، بل وحتى الوفاة في بعض الحالات.

وقالت الدكتورة أمينة الياسين إن البخاخ الأزرق يمنح المرضى شعورا سريعا بالراحة، لكنه لا يعالج جذور المشكلة، مشيرة إلى أن الاعتماد عليه وحده قد يكون علامة على ضعف السيطرة على المرض.

وفي المقابل، أوصى الخبراء باستخدام البخاخات المركبة، التي تجمع بين موسعات الشعب الهوائية والأدوية المضادة للالتهاب، ما يساعد على السيطرة على الأعراض وتقليل خطر المضاعفات على المدى الطويل.

وتشمل التوصيات الحديثة نظامين علاجيين، الأول يعرف باسم "AIR" ويعتمد على استخدام البخاخ عند الحاجة، والثاني "MART" ويجمع بين العلاج الوقائي والاستخدام الإسعافي عند ظهور الأعراض.

وأكد مختصون أن النظرة الحديثة لعلاج الربو لم تعد تقتصر على توسيع الشعب الهوائية فقط، بل أصبحت تركز على السيطرة على الالتهاب المزمن لحماية الرئتين وتحسين جودة الحياة.

ودعا الأطباء جميع مرضى الربو إلى المتابعة الطبية المنتظمة، وعدم الإفراط في استخدام بخاخ الإغاثة السريعة دون استشارة مختص، لتجنب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالمرض.

