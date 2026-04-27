تألقت الفنانة هند صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان هند صبري الذهبي المصنوع من الدانتيل؟

ارتدت هند فستان طويل باللون الذهبي مصنوع من قماش الدانتيل، يتميز بأنه واسع وبأكمام طويلة مزينا بتطريزات بنفس اللون عند منطقة الصدر، من تصميم "neeatunis".

ما ملامح المكياج الترابي الذي اعتمدته هند صبري؟

أما المكياج، فاعتمدت هند مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني وركزت على رسمة عينيها بالكحل الأسود، بواسطة "Centre mounira guiza".

كيف أضافت الإكسسوارات لمسة جاذبية إلى إطلالة هند صبري؟

زينت هند إطلالتها باكسسوارات مكونة من بمجموعة أساور، بالإضافة إلى خاتم وحلق.

ما دور تسريحة الشعر الويفي في إبراز أناقة هند صبري؟

اختارت هند أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية.

