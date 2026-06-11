تارا عماد بإطلالة جريئة تمزج بين الأسود والفوشيا.. ماذا تكشف ألوانها عن

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة رياضية عصرية أمام أهرامات الجيزة، في مزيج لافت جمع بين الأناقة العصرية وروح المغامرة، مع تنسيق ألوان متناغم مستوحى من الطبيعة الصحراوية المحيطة.

إطلالة ناهد السباعي الرياضية تبرز رشاقتها

اعتمدت ناهد السباعي إطلالة رياضية أنيقة، مكونة من توب أسود قصير بدون أكمام نسقته مع بنطال رياضي ضيق باللون البني، وهو تنسيق منحها مظهرًا عصريًا ومريحًا في الوقت نفسه.

كما أضافت بعض الإكسسوارات الذهبية الناعمة التي عززت من أناقة الإطلالة دون أن تفقدها طابعها العملي.

شعر ناهد السباعي المنسدل ولمسات جمالية طبيعية

وتركت الفنانة شعرها البني الطويل منسدلًا بخصلات طبيعية ناعمة، مع مكياج هادئ بألوان ترابية متناغمة مع أجواء المكان، ما منحها مظهرًا جذابًا يجمع بين البساطة والثقة.

الأسود.. لون القوة والأناقة الخالدة

اختارت ناهد السباعي اللون الأسود في الجزء العلوي من إطلالتها، وهو من أكثر الألوان حضورًا في عالم الموضة بفضل قدرته على منح المرأة إطلالة قوية وأنيقة.

دلالات اللون الأسود في عالم الموضة بحسب "فوج".



يرمز إلى القوة والثقة بالنفس.

يعكس الفخامة والرقي الكلاسيكي.

يمنح الإطلالة لمسة عصرية وأنيقة.

يعد من الألوان المرتبطة بالغموض والجاذبية.

يساعد على إبراز تفاصيل التصميم وإضفاء حضور لافت.



البني.. لون الاستقرار والارتباط بالطبيعة

أما اللون البني الذي اختارته في البنطال، فيعد من الألوان الرائجة خلال السنوات الأخيرة، خاصة ضمن صيحات الألوان الترابية المستوحاة من الطبيعة.

دلالات اللون البني في عالم الموضة وفق "فوج".



يرمز إلى الدفء والاستقرار.

يعكس الهدوء والثقة والاتزان.

يرتبط بالطبيعة والأرض والأصالة.

يمنح الإطلالة لمسة فاخرة وهادئة.

يعد من أبرز ألوان صيحة "الرفاهية الهادئة" أو Quiet Luxury.

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