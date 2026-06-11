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لفتت الفنانة هلا السعيد الأنظار خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، واختارت اللون الأسود ليكون العنصر الأبرز في مظهرها، في تنسيق عكس ذوقًا راقيًا وشخصية واثقة.

جمبسوت أسود بقصة أنيقة

اعتمدت هلا السعيد جمبسوت باللون الأسود جاء بتصميم انسيابي وقصة مريحة أبرزت رشاقتها، بينما أضفت خامة القماش اللامعة والمضلعة لمسة عصرية على الإطلالة، كما تميز التصميم بحمالات رفيعة وقصة بسيطة عززت من الطابع الأنيق والهادئ.

لمسة بيضاء تكسر حدة اللون الداكن

اختارت الفنانة غطاء رأس أبيض ناعم أضاف توازنًا بصريًا جذابًا إلى الإطلالة، وخلق حالة من التباين الأنيق مع اللون الأسود، وهو من أكثر التنسيقات الكلاسيكية رواجًا في عالم الموضة.

مكياج ناعم وتسريحة طبيعية

وتركت هلا السعيد شعرها منسدلًا بخصلات طبيعية ناعمة، مع مكياج هادئ ارتكز على إبراز ملامحها بطريقة بسيطة، ما منحها إطلالة تجمع بين العفوية والرقي.

ماذا يرمز اللون الأسود في عالم الموضة؟

يُعد الأسود من أكثر الألوان حضورًا في عالم الأزياء، إذ لا يرتبط فقط بالأناقة الكلاسيكية، بل يحمل العديد من الدلالات التي تجعله خيارًا مفضلًا لدى النجمات وخبراء الموضة.

دلالات اللون الأسود وفق "فوج"

يرمز إلى الفخامة والرقي.

يعكس الثقة بالنفس وقوة الشخصية.

يمنح الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا لا يتأثر بمرور الزمن.

يضفي لمسة من الغموض والجاذبية.

يساعد على إبراز تفاصيل التصميم بشكل أنيق.

يعد الخيار الأول للعديد من المناسبات المسائية والسهرات.

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