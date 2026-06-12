تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لرسالة نصية منسوبة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA"، زاعمين أنها تتضمن رابطا مجهول المصدر ومحذرين من التفاعل معه أو إدخال أي بيانات شخصية عبره، ما أثار تساؤلات حول حقيقة الرسالة والجهة المسؤولة عنها.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان لها اليوم، أنها أطلقت حملة رسائل نصية توعوية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، بهدف ترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في المجتمع المصري والتعريف بمنصة "واعي.نت"، التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الأمان والخصوصية عبر الفضاء الرقمي، وكذلك التعريف بأساليب الحماية المختلفة أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية للأطفال.

وأضافت الوزارة أن الرسائل التوعوية تتناول عددا من القضايا المرتبطة بالأمان الرقمي، من بينها تعزيز الحوار بين الأسر والأبناء حول التحديات التي قد تواجههم عبر الإنترنت، وفهم طبيعة تعاملهم مع العالم الرقمي، إلى جانب التوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية، واتباع قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعامل السليم مع المخاطر الرقمية مثل التنمر والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تشجيع السلوكيات الإيجابية.

كما تحث الرسائل الأسر على زيارة منصة "واعي.نت www.wa3i.net " للاطلاع على محتوى توعوي وتفاعلي مخصص للأطفال والمراهقين والشباب وأولياء الأمور والمعلمين، يضم مواد مبسطة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى مسابقات وأنشطة تهدف إلى بناء المعرفة تجاه تجربة أكثر أماناً في الفضاء الرقمي.

ما هي منصة "واعي.نت"؟

وتعد منصة "واعي.نت" إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة "المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت"، والتي تستهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى المتخصص في مجالات الأمان الرقمي وحماية الأطفال والشباب على الإنترنت، حيث تسهم المنصة في استدامة أثر أنشطة المبادرة من خلال توفير مصدر رقمي موثوق يتيح مواد توعوية وتفاعلية متنوعة تعزز ثقافة المواطنة الرقمية في المجتمع.

اقرأ ايضًا:

المعدن الأصفر يفقد بريقه.. والجنيه الذهب يخسر أكثر من 11 ألف جنيه منذ قمته التاريخية

عيار 21 يخسر أكثر من 400 جنيه خلال أسبوع.. فما الأسباب؟

الاثنين المقبل.. موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يونيو