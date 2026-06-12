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مصادر إسرائيلية: تل أبيب تضغط على واشنطن لمنع الإفراج عن الأصول الإيرانية

كتب : وكالات

03:24 م 12/06/2026

اطلاق صاروخ

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كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن تل أبيب تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لمنع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ضمن أي ترتيبات مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه متابعة المباحثات الجارية بشأن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران.

وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على المناقشات، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات منتظمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان آخرها مساء الخميس، بعدما أعلن ترامب أن إسرائيل من بين عدد من دول الشرق الأوسط التي توافق على الاتفاق المطروح.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أصدر نتنياهو بيانًا قال فيه إن ترامب تعهد بالعمل على إزالة اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك برنامجها النووي، والحد من قدراتها الصاروخية، وإنهاء دعمها للوكلاء، باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق نهائي.

وفي المقابل، ركز ترامب خلال تصريحاته العلنية على ملف اليورانيوم المخصب، دون التطرق إلى الصواريخ أو الوكلاء، وهي ملفات لم يتناولها علنًا منذ أسابيع.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن إعلان ترامب بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران جاء مفاجئًا لنتنياهو، الذي كان يعقد في ذلك الوقت اجتماعًا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث الملف الإيراني.

وجدد نتنياهو موقفه من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا في بيان صدر الجمعة: "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

ووفق مصدر إسرائيلي تحدث إلى شبكة "سي إن إن"، فإن إسرائيل لا تزال تنظر بعين الشك إلى نوايا إيران خلال المفاوضات، وتعتقد أن طهران لا تتفاوض بحسن نية.

وأضاف المصدر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إذا حدث، لا يعني بالضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

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