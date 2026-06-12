بحثت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مع وفد من مسؤولي شركة مغربي الزراعية "MAFA"، فرص التعاون المشترك والتوسع في مشروعات الاستثمار الزراعي المستدام على أرض المحافظة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء الوادي الجديد.

جاء اللقاء بحضور وفد شركة مغربي الزراعية برئاسة المهندس شريف المغربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار مساعي محافظة الوادي الجديد لجذب الاستثمارات الجادة في القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون المأمول بين محافظة الوادي الجديد وشركة مغربي الزراعية، خاصة في الاستثمار الزراعي، والتوسع في مشروعات الزراعة الحديثة، والتصنيع الغذائي المرتبط بالإنتاج الزراعي.

واستعرض مسؤولو مغربي الزراعية أنشطة الشركة وخبراتها الممتدة لعشرات الأعوام في إنتاج وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، إلى جانب تطبيق نظم الزراعة الحديثة والري المتطور، والاستفادة من خبرات الشركة في الأسواق التصديرية الدولية.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا مهمًا في الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، مشيرة إلى أن الوادي الجديد يزخر بفرص واعدة في مجالات الزراعة، والتوسع الأفقي، والصناعات القائمة على الحاصلات الزراعية.

وقدمت المحافظ عرضًا تفصيليًا لأبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية في الوادي الجديد، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأشارت إلى أن التعاون مع كيانات كبرى مثل مغربي الزراعية يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار الزراعي، وفتح آفاق جديدة أمام التصنيع الغذائي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية داخل الوادي الجديد.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر مساحة، وتمثل أحد أهم محاور التوسع الزراعي والعمراني في المناطق الصحراوية، نظرًا لما تمتلكه من مساحات شاسعة قابلة للاستصلاح، ومخزون من المقومات الطبيعية التي تدعم التنمية الزراعية. وخلال الأعوام الأخيرة، اتجهت الدولة إلى تعزيز مشروعات الاستثمار الزراعي في الوادي الجديد، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الغذائي، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل، ويزيد من مساهمة المحافظة في الأمن الغذائي والتصدير.

كما تعد مجموعة مغربي الزراعية من الشركات العاملة في إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، وتشمل منتجاتها الموالح والعنب والرمان والتمر والمانجو والفراولة والفلفل والخس، إلى جانب ارتباطها بأنشطة تصديرية وأسواق خارجية، ما يجعل التعاون معها فرصة لتعزيز حضور الوادي الجديد في منظومة الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي.