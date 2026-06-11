تارا عماد بإطلالة جريئة تمزج بين الأسود والفوشيا.. ماذا تكشف ألوانها عن

15 صورة من حفل افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك.. شاكيرا تتصدر المشهد

ظهرت النجمة العالمية شاكيرا بإطلالة مميزة خلال حفل افتتاح كأس العالم 2026، حيث تألقت بتصميم شبابي مفعم بالحيوية، اعتمد على اللونين الأصفر والأبيض، مع لمسات عصرية تناسب الأجواء الاحتفالية على أرض الملعب.

وجاءت إطلالتها متناغمة مع الأداء الحركي والاستعراضي الذي قدمته أمام الجماهير، لتخطف الأنظار منذ اللحظة الأولى.

تفاصيل اللوك الخاص بشاكيرا

ارتدت شاكيرا توبًا أصفر لامعًا نسبيًا مع تصميم قصير يكشف عن جزء من الخصر، وهو ما أضاف جرأة وأناقة في الوقت نفسه.

كما ظهرت بتنورة أو قطعة سفلية قصيرة باللون الأبيض مع تفاصيل وردية خفيفة، ما منح الإطلالة توازنًا بصريًا بين الحيوية والأنوثة.

واكتملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض بلمسات صفراء، وهو اختيار عملي يناسب الأداء الحركي على المسرح.

الألوان والروح العامة

الاعتماد على الأصفر والأبيض منح اللوك طاقة لونية عالية، تتماشى مع أجواء البطولة الجماهيرية والاحتفال الكبير.

كما أن الإطلالة حملت طابعًا شبابيًا ومسرحيًا في الوقت نفسه، خاصة مع انسجامها مع الرقص والحركة على خشبة العرض.

تسريحة الشعر والإكسسوارات

جاء شعر شاكيرا منسدلًا بلون ذهبي مائل إلى النحاسي، وهو ما عزز حضورها البصري أمام الجمهور والكاميرات.

كما بدت الإطلالة دون مبالغة في الإكسسوارات، مما جعل التركيز الأساسي ينصب على الألوان والحركة والشخصية المسرحية.

وبحسب مجلة فوج، اللون الأصفر في عالم الموضة غالبًا ما يرمز إلى التفاؤل والبهجة والطاقة والحيوية، لأنه لون يرتبط بالشمس والإشراق والانطلاق.

وفي بعض قراءات الموضة، يُنظر إليه أيضًا كـلون جريء يعكس الثقة بالنفس والتميّز، ويمنح الإطلالة حضورًا لافتًا.

يوحي بالسعادة والإشراق.

يعكس الحيوية والنشاط والروح المرحة.

يدل على الجرأة والتفرّد وجذب الانتباه.

يرتبط أحيانًا بالإبداع والتجديد والابتكار.