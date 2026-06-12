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أجمل مشجعة بكأس العالم تثير الجدل بإطلالات جريئة في مونديال 2026

كتب : أحمد الضبع

12:03 ص 12/06/2026
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    عارضة الأزياء والمشجعة الكرواتية إيفانا نول (1)
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    عارضة الأزياء والمشجعة الكرواتية إيفانا نول (2)
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    عارضة الأزياء والمشجعة الكرواتية إيفانا نول (4)

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عادت عارضة الأزياء والمشجعة الكرواتية إيفانا نول الأضواء مجددا مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما خطفت الأنظار بإطلالاتها الجريئة وحضورها في مناطق المشجعين وفعاليات البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

"أجمل مشجعة في كأس العالم تتصدر الترند

إيفانا التي اشتهرت عالميا خلال مونديال قطر 2022 وحصلت على لقب "أجمل مشجعة في كأس العالم"، تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى واحدة من أكثر الشخصيات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها بشكل واسع بين جماهير البطولة، وفقا لصحفية نيويورك بوست.

ونجحت إيفانا خلال السنوات الأربع الماضية في تحويل شهرتها إلى علامة شخصية عالمية، بعدما دخلت مجال الموسيقى إلى جانب إطلاق علامتها الموسيقية الخاصة.

وخلال كأس العالم 2026، تشارك إيفانا في عدد من فعاليات الـFan Festival الرسمية، خاصة في مدينة لوس أنجلوس، حيث تقدم عروضا موسيقية ضمن جولتها الأولى داخل الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في عودتها القوية إلى واجهة المشهد الجماهيري للمونديال.

وكانت إيفانا قد تحولت إلى ظاهرة عالمية في مونديال قطر 2022 بسبب إطلالاتها المثيرة المستوحاة من ألوان علم كرواتيا، وهو ما أثار وقتها جدلا واسعا عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، خاصة مع ظهورها المتكرر في المدرجات ومناطق المشجعين.

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إيفانا نول كأس العالم 2026

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