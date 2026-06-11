تارا عماد بإطلالة جريئة تمزج بين الأسود والفوشيا.. ماذا تكشف ألوانها عن

شهد ملعب أزتيكا المُجدد في عاصمة المكسيك مكسيكو سيتي واحدة من أضخم حفلات افتتاح كأس العالم 2026، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، وسط حضور جماهيري تخطى 80 ألف متفرج، الخميس 11 يونيو 2026.

عرض عالمي متكامل في حفل افتتاح كأس العالم 2026

وجاء الحفل الافتتاحي بمثابة عرض عالمي متكامل جمع بين الموسيقى والاستعراض والهوية الثقافية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء حول العالم، في مقدمتهم النجمة الكولومبية شاكيرا، والنجم النيجيري بيرنا بوي، والكولومبي جيه بالفين، في مشاهد لافتة خطفت أنظار الجماهير داخل وخارج الملعب، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وشهد الحفل كذلك ظهور المغني المكسيكي فيهر أولفيرا، قائد فرقة "مانا"، في أداء حمل طابعًا محليًا احتفاليًا، إلى جانب عروض عالمية أخرى عكست التنوع الموسيقي للبطولة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.

وعلى أرض الملعب، بدت اللقطات الأولى للحفل وكأنها لوحة فنية ضخمة، تداخلت فيها الإضاءة والمؤثرات البصرية مع أداء الفنانين، فيما ظهرت شاكيرا في لحظات مبهرة من العرض، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وفي مشاهد أخرى، رُصدت مشاركة مفاجئة للثنائي أندريا بوتشيلي والمغنية الكورية الجنوبية إيجاي، في عرض جمع بين الطابع الكلاسيكي والصوت الحديث.

وبالتزامن مع الأجواء الاحتفالية، شهدت العاصمة المكسيكية تحركات احتجاجية شارك فيها أقارب المفقودين ومتظاهرون، في مشهد متزامن مع يوم الافتتاح.

كما انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط الاستاد، مع إغلاق عدد من الطرق الرئيسية لتأمين وصول الجماهير، في ظل زخم بشري كبير داخل وخارج الملعب.

وفي مناطق المشجعين، توافد آلاف الجماهير لمتابعة المباراة عبر الشاشات العملاقة، وسط أجواء احتفالية صاخبة، واحتفالات امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل.

اقرأ أيضا:

ملخص حفل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)