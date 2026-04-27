ظهرت الفنانة يارا السكري، بلوك ساحر، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت يارا السكري إطلالتها بأسلوب بسيط وأنيق؟

ارتدت يارا بدلة باللون الأوف وايت اللامع مصنوعة من قماش الحرير ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

ما تفاصيل المكياج الناعم الذي اعتمدته يارا السكري؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم، أظهر ملامحها دون مبالغة، بواسطة خبيرة التجميل "darinechbaro".

كيف أبرزت تسريحة الشعر الويفي جمال إطلالة يارا السكري؟

وتركت يارا خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر "Tarek Abou Akel".

ما دور المجوهرات الماسية في إكمال إطلالة يارا السكري؟

زينت يارا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وانسيال، بالإضافة إلى حلق.

اقرأ أيضا:

أناقة اللون الأسود.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

عارضة أزياء وإطلالتها ساحرة.. تتويج لورين ماركيز بلقب ملكة جمال بيرو 2026

لوك كاجوال جذاب.. إلهام شاهين بإطلالة أنيقة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟

"سحر اللون الذهبي".. رنا رئيس بلوك جذاب

"بصيحة الأوف شولدر".. مي سليم تتألق بفستان ساحر