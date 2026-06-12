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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2026

كتب : أحمد الجندي

12:28 م 12/06/2026

التقديم للصف الأول الابتدائي

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تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استقبال طلبات التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027، وذلك حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأتاحت الوزارة لأولياء الأمور إمكانية التقديم لأبنائهم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، عبر الرابط اضغط هنا وذلك بعد إنشاء حساب على المنصة.

ويشمل التقديم الأطفال المصريين الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، وكذلك التقديم للصف الأول من مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم للصف الأول الابتدائي هو 6 سنوات، ولا يزيد على 9 سنوات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 المنظم للالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، فأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم يبلغ 4 سنوات، على أن يتم تنسيق القبول من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات وفقًا للكثافات المتاحة وظروف كل مديرية تعليمية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التقديم الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع متابعة نتائج التنسيق والإجراءات اللاحقة عبر المنصة الرسمية.

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التقديم للمدارس رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي

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