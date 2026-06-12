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أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد جديد من البوابات الإلكترونية بمنطقة سقارة الأثرية، إلى جانب تشغيل ماكينة للحجز الذاتي لتذاكر زيارة مقابر توت عنخ آمون وسيتي الأول ورمسيس الخامس والسادس بوادي الملوك بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

هشام الليثي: البوابات الإلكترونية تنظم حركة الزائرين وتحسن التجربة السياحية

أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تركيب البوابات الإلكترونية يسهم في إحكام الرقابة وتنظيم حركة دخول الزائرين إلى المواقع الأثرية، فضلًا عن تحسين تجربة الزيارة وتسهيل إجراءات الدخول.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

هشام الليثي: الحجز الذاتي يوفر الوقت والجهد لزوار وادي الملوك

أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن ماكينات الحجز الذاتي الجديدة تتيح للزائر شراء تذكرة الدخول مباشرة داخل المنطقة الأثرية، دون الحاجة إلى الانتقال إلى شبابيك التذاكر البعيدة عن موقع المقابر.

وأكد أن هذه الخدمة تسهم في توفير الوقت والجهد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

هشام الليثي: خطة للتوسع في نشر ماكينات الحجز الذاتي

أكد أن الوزارة تعمل على التوسع التدريجي في نشر ماكينات الحجز الذاتي بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وفق خطة زمنية محددة تستهدف الارتقاء بالتجربة السياحية وتحسين مستوى الخدمات.

محمد شعبان: الماكينات تعتمد على الدفع الإلكتروني فقط

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن ماكينات الحجز الذاتي تعتمد بالكامل على الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية.

وأضاف أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضًا تطبيق الهاتف المحمول "Experience Egypt" المتاح عبر متجري Play Store وApp Store، إلى جانب إمكانية شراء التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المميكنة أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز.

محمد شعبان: تفعيل التذاكر الإلكترونية في 112 موقعًا ومتحفًا

أشار معاون الوزير إلى أن منظومة التذاكر الإلكترونية تم تطبيقها حتى الآن في 112 متحفًا وموقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن أبرز هذه المواقع تشمل منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومعبد الدير البحري، ومعبد الكرنك، ووادي الملوك بالأقصر، ومعبد أبو سمبل بأسوان.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز التحول الرقمي بالمواقع الأثرية والمتاحف، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يواكب أحدث النظم العالمية ويرتقي بجودة التجربة السياحية في مصر.