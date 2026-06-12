4 وزارات تتفق على تطبيق "البصمة المائية" بالمشروعات الغذائية.. ما هي؟

شارك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن الحكومة المصرية، في احتفال السفارة الروسية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الروسي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا واتساع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

محمود عصمت: العلاقات المصرية الروسية تاريخية وراسخة

أكد وزير الكهرباء أن العلاقات المصرية الروسية شهدت العديد من المحطات المضيئة من التعاون والتضامن في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية التي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمصالح المشتركة ودعم تطلعات الشعبين المصري والروسي.

وأضاف أن هذه العلاقات تشهد خلال العقد الحالي نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، ما أسهم في الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع من الشراكة التنموية الشاملة والمستدامة.

محمود عصمت: التعاون بين البلدين يشمل مختلف القطاعات

أوضح الوزير أن الطموحات المشتركة بين مصر وروسيا لا تتوقف عند مجال بعينه، وإنما تمتد إلى قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والتعليم والتبادل التجاري وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكد ثقته في استمرار العلاقات المتميزة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم مسارات التنمية والتعاون المشترك.

محمود عصمت: محطة الضبعة قصة نجاح وصرح تنموي عملاق

قال الدكتور محمود عصمت إن مشروع المحطة النووية بالضبعة لا يمثل مجرد اتفاق استراتيجي أو مشروع للطاقة فقط، بل يعد قصة نجاح حقيقية وصرحًا تنمويًا ضخمًا يضمن أمن الطاقة في مصر لعقود مقبلة.

وأضاف أن المشروع يمثل قاطرة للتنمية التكنولوجية والصناعية التي تشهدها الدولة المصرية، فضلًا عن كونه جسرًا لنقل المعرفة وبناء وتأهيل الكوادر المصرية الشابة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وزير الكهرباء: الضبعة امتداد لرمزية السد العالي

أشار الوزير إلى أن السد العالي كان رمزًا للصداقة المصرية السوفيتية خلال القرن العشرين، بينما تمثل محطة الضبعة النووية اليوم رمزًا جديدًا للعبور نحو المستقبل وشاهدًا على عمق الشراكة المصرية الروسية في القرن الحادي والعشرين.

وأوضح أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة "روسأتوم" الروسية يجسد الرؤية المشتركة بين البلدين ويعكس قوة العلاقات بين القيادتين المصرية والروسية.

وأكد وزير الكهرباء أن التعاون المصري الروسي يواصل التوسع في إطار رؤية مشتركة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم خطط التحديث والتطوير، مشيرًا إلى أن المشروعات المشتركة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.