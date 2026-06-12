موعد مباراة كندا والبوسنة والهرسك والقناة الناقلة

تستأنف مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026، مساء اليوم، عندما تواجه كندا إحدى الدول المستضيفة البوسنة والهرسك مساء اليوم.

وتعتبر هذه المباراة المرة الأولى التي تجمع بين كندا والبوسنة والهرسك، لكنها السادسة لكندا في كأس العالم ضد فريق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أصل سبع مباريات لعبتها كندا إجمالاً.

وفي الوقت نفسه، ستسعى البوسنة والهرسك إلى تحقيق أول فوز لها على منافس من اتحاد الكونكاكاف منذ فوزها 1-0 على المكسيك في مباراة ودية عام 2014.

موعد مباراة كندا والمكسيك

تقام مباراة كندا والبوسنة والهرسك، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب تورنتو ستاديوم، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 كل من، كندا، البوسنة والهرسك، قطر وسويسرا.

القناة الناقلة لمباراة كندا والبوسنة والهرسك

تنقل شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمونديال في الشرق الأوسط، مباراة كندا والبوسنة والهرسك، عبر قناة بي إن سبورتس ماكس HD1، بتعليق خليل البلوشي وجواد بده.

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