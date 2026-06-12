كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل حملة رقابية أسفرت عن ضبط مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب داخل عدد من عربات ومحال بيع العصائر بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأوضح أن الواقعة تم اكتشافها خلال المرور الرقابي اليومي المعتاد الذي يستهدف التأكد من التزام المنشآت والعربات بالاشتراطات الصحية والتراخيص المطلوبة.

إسلام الجزار: أغلب عربات القصب تستخدم المادة المضبوطة

قال الجزار، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة إكسترا نيوز، إن عمليات التفتيش كشفت استخدام أغلب عربات عصير القصب لهذه المادة، مشيرًا إلى أنها تُستخدم لإكساب العصير لونًا أبيض والحفاظ على مظهره لفترات أطول.

وأضاف أن الحملة كشفت وجود كميات من المادة المضبوطة داخل عدد من المحال والعربات المخالفة.

المتحدث باسم حماية المستهلك: المادة خطر جدًا ومنتهية الصلاحية

شدد على أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المضبوطة "خطرة جدًا جدًا"، وغير مصرح باستخدامها أو تداولها من قبل البائعين الجائلين.

وأوضح أن الخطورة لا تقتصر على استخدامها فقط، بل إن الكميات المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، ما يزيد من حجم المخاطر المحتملة على صحة المواطنين.

إسلام الجزار: حملات مكثفة على محال عصير القصب

أكد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الواقعة دفعت الجهاز إلى تكثيف الرقابة على محال وعربات عصير القصب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية اكتشفت أن عددًا من المحال يلجأ لاستخدام هذه المادة للحفاظ على لون العصير ومنع تحوله إلى اللون الداكن بعد فترة من استخراجه.

سر "البودرة السحرية".. كواليس إغلاق محل غش عصير القصب فى طوخ -صور





الجزار: بعض البائعين يستخدمون كميات كبيرة دون معرفة المعايير

أشار إلى أن المادة يُفترض استخدامها – حال السماح بها في بعض الصناعات – بنسب دقيقة للغاية، موضحًا أن بعض المخالفين كانوا يضيفون كميات كبيرة دون معرفة أو التزام بمعايير الاستخدام أو نسب المعايرة المطلوبة.

وأكد أن التحريات كشفت وجود تجاوزات واضحة في الكميات المستخدمة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

حماية المستهلك: وعي المواطنين يساعد في مواجهة الظاهرة

شدد "الجزار"، على أن رفع وعي المواطنين بخطورة هذه الممارسات يمثل عنصرًا مهمًا في القضاء على الظاهرة، إلى جانب استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها أجهزة الدولة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا غير طبيعي داخل أحد المحال، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري وقد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وقررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وردع المتلاعبين بصحة المواطنين.