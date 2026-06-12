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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2026.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تقديم خدمات علاجية مجانية ومتكاملة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مثمنًا الإقبال الكبير والنتائج الإيجابية التي حققتها القافلة على أرض الواقع.

نجلاء عبد المنعم: القافلة ضمت تخصصات طبية متنوعة

أوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيسة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أن القافلة شملت عددًا من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تخصص الرمد.

وأضافت أن القافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية والنظارات الطبية، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متخصصة للمستشفيات الجامعية والحكومية.

رئيسة اللجنة: الكشف على 3182 مواطنًا خلال القافلة

أكدت رئيسة اللجنة أن القافلة نجحت في الكشف على إجمالي 3182 مواطنًا، بواقع 1215 حالة في تخصص الرمد و1967 حالة في مختلف التخصصات الطبية الأخرى.

وأشارت إلى صرف 512 نظارة طبية للمواطنين، مع تحديد 190 حالة لإجراء عمليات رمد مجانية خلال الفترة المقبلة.

نجلاء عبد المنعم: تحويل 55 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج

أضافت أن القافلة قامت بتحويل 55 حالة مرضية إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية والجراحية اللازمة واستكمال مراحل العلاج والرعاية الصحية.

رئيسة اللجنة: إقبال واسع وإشادة بالخدمات المقدمة

لفتت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين طوال أيام تنفيذها، وسط إشادة واسعة بالخدمات الصحية المجانية التي وفرتها الدولة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لتعزيز وصول الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن إقامتهم.

اللجنة الطبية: استمرار التعاون مع بنك الشفاء المصري

أعربت رئيسة اللجنة عن تطلعها لاستمرار التعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية المتخصصة بمختلف المحافظات.

كما أشادت بالجهود الميدانية التي تمت تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة والمنسق العام للقوافل الطبية بمجلس الوزراء.

محمد مصطفى: قوافل طبية جديدة بكفر الشيخ قريبًا

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى تقديره للتعاون والتنسيق الذي قدمته الأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بالدعم اللوجستي الذي ساهم في نجاح القافلة.

وأشار إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم سلسلة جديدة من القوافل الطبية المتخصصة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية.

محافظ كفر الشيخ: القوافل الطبية تجسد اهتمام الدولة بالمواطنين

في سياق متصل، تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية وأعضاء البرلمان.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

استمرار متابعة الحالات وتنظيم قوافل جديدة

أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، في ختام التقرير، استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية والحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى استمرار تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.